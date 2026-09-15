Eventi e scadenze del 15 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 15/09/2026

Appuntamenti:

MICAM 102 Milano - Fiera Milano-Rho - Salone internazionale della calzatura, che due volte l’anno, a febbraio e a settembre, riunisce produttori, buyer e giornalisti per presentare le collezioni di calzature uomo, donna e bambino e aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. Con 758 marchi presenti in esposizione, di cui 378 italiani e 380 internazionali, la manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti di riferimento per il settore (da domenica 13/09/2026 a martedì 15/09/2026)

MIPEL 130 - Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a borse, pelletteria e accessori moda per la stagione primavera-estate 2027, con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. L'evento riunisce produttori, designer e buyer globali in cerca di qualità artigianale e innovazione. Promossa e organizzata da Assopellettieri con Agenzia ICE, il sostegno del MAECI e il patrocinio del Comune di Milano (da domenica 13/09/2026 a martedì 15/09/2026)

UE - Riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione - Dublino - La riunione informale sarà presieduta dal Ministro irlandese per la Spesa pubblica, le Infrastrutture, la Riforma della Pubblica Amministrazione e la Digitalizzazione, Jack Chambers, e riunirà i ministri dei Paesi dell’Unione europea per discutere il futuro orientamento della politica di coesione dell'UE (da lunedì 14/09/2026 a martedì 15/09/2026)

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Gastech 2026 - BITEC, Bangkok - Grande manifestazione internazionale annuale dedicata a gas naturale, GNL, soluzioni a basse emissioni di carbonio, elettrificazione e intelligenza artificiale applicata all'energia. L'evento riunisce rappresentanti di istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere di sicurezza energetica, approvvigionamenti di GNL, investimenti e trasformazione dei sistemi energetici (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Banca d'Italia - Convegno EPSI (Economia del Settore Pubblico e delle Istituzioni) - Roma - La Banca d'Italia ospita la 3ª edizione della conferenza anuale EPSI (Economics of the Public Sector and Institutions), che riunisce studiosi di primo piano impegnati nella ricerca su questi e temi correlati. Quest'anno ci saranno le keynote lecture della Prof.ssa Chiara Farronato (Harvard Business School) e del Prof. Michael Carlos Best (Columbia University) (da lunedì 14/09/2026 a martedì 15/09/2026)

4ª edizione "ECO, Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti" - Roma, Centro Congressi Piazza di Spagna - Istituzioni, imprese ed esperti si confronteranno sulla transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci e sulle politiche per città più sicure, inclusive e sostenibili, con focus su mobilità elettrica e nuove soluzioni di mobilità. Sarà presentata un'anticipazione dello studio dell'Osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani (da martedì 15/09/2026 a mercoledì 16/09/2026)

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario

Simac Tanning Tech 2026 - Fiera Milano Rho - 52ª edizione dell'evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, con 290 espositori e brand di cui il 30% internazionali, provenienti da oltre 20 Paesi, con la presenza di qualificati operatori del settore e incontri sempre più efficaci tra domanda e offerta tecnologica. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Agenzia ICE (da martedì 15/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

10:30 - L'AI incontra gli ETF: il debutto di Pictet - Borsa Italiana, Milano - In occasione della cerimonia "Ring the Bell" dei primi quattro ETF attivi della gamma Pictet-AI Enhanced Active ETFs di Pictet Asset Management ci sarà un approfondimento dedicato all'innovazione tecnologica e all'applicazione concreta dell'IA nel mondo degli investimenti. Interverranno, Paolo Paschetta (Equity Partner e Country Head Italia di Pictet Asset Management), Filippo Rizzante (CTO di Reply), Gabriele Susinno (Head of Quantitative Research di Pictet Asset Management) e Gabriele Oriolo (Senior Sales Manager di Pictet Asset Management)

10:30 - Presentazione dell'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026 - Spazio Eventi Intesa Sanpaolo - Grattacielo Gioia22, Milano - Evento di Intesa Sanpaolo, per presentare l'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026. Le tre dimensioni del risparmio: tecnologia, consapevolezza e disciplina. Interverranno, Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Gregorio De Felice (Chief Economist & Head of Research Intesa Sanpaolo), Stefano Firpo (Membro Comitato Direttivo Centro Einaudi) e Giuseppe Russo (Direttore Centro Einaudi)

11:00 - InsolvenzFest 2026 - Presentazione 15ª edizione - Bologna, Palazzo d’Accursio - Presentazione della 15ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti". Focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e verità". Promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, InsolvenzFest si terrà dal 17 al 20 settembre nel centro storico di Bologna. Interverrà, tra gli altri, Massimo Ferro (Direttore scientifico del Festival e presidente di sezione della Corte di Cassazione)

12:30 - Esequie di Stato in forma laica dell’On. Emma Bonino - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenzia alle esequie di Stato in forma laica dell'on. Emma Bonino, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio

13:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Casa dell'Aviatore (Viale dell’Università, 20) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Sicurezza energetica fra decarbonizzazione e sostenibilità. Nucleare strategico per l'Aerospazio", organizzato dal CESMA (Centro Studi Militari Aeronautici)

15:00 - "Generazione Futuro. La Valutazione di Impatto Generazionale come bussola strategica" - Sala delle Colonne, Campus Luiss di Via Pola, Roma - Evento promosso dalla Luiss sul rapporto tra politiche pubbliche, sostenibilità e responsabilità verso le future generazioni. Intervengono, tra gli altri, il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Boccardelli (Rettore Luiss), Paola Severino (Presidente Luiss School of Law) ed Enrico Giovannini (Direttore Scientifico ASviS)

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra António Costa - Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente del Consiglio europeo, António Costa

16:00 - "Stop alla discriminazione dell'IBAN: un diritto europeo da far rispettare" - Camera dei Deputati - Conferenza stampa organizzata da Altroconsumo e Satispay alla quale interverranno politici, operatori di mercato e autorità. All'incontro parteciperanno Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, Alberto Dalmasso, Founder & CEO di Satispay, Francesca Squillante, Responsabile Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport e Antitrust e Francesca Provini, Titolare della Divisione Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio, Banca d'Italia

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation

Aziende:

Growens - CDA: Relazione Semestrale

Neurosoft - CDA: Relazione Semestrale

Oxford Instruments - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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