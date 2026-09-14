730 precompilato, in arrivo due sabati straordinari di assistenza telefonica

(Teleborsa) -

Conto alla rovescia per il 730 precompilato: la scadenza per l'invio è fissata al prossimo 30 settembre. Per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con due giornate extra: il servizio, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, sarà operativo anche sabato 19 e 26 settembre, dalle 9 alle 13.



Nelle due giornate straordinarie, gli esperti dell'Agenzia saranno a disposizione per chiarire i dubbi dei contribuenti e offrire supporto nella consultazione e compilazione della dichiarazione precompilata. Il servizio, dedicato all'utenza non professionale, è gestito da consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all'iniziativa; al termine della chiamata sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell'assistenza ricevuta. Tre i numeri disponibili: 800.90.96.96 da rete fissa, 06.97.61.76.89 da cellulare, 0039.06.45.47.04.68 dall'estero.



Tutte le informazioni utili sono raccolte nel sito dedicato "Info e assistenza" e nella guida pubblicata nella sezione "L'Agenzia informa". Sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali è inoltre disponibile un video che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse.



Restano ferme le due scadenze: il 30 settembre 2026 per l'invio del 730, il 2 novembre 2026 per chi utilizza il modello Redditi PF.