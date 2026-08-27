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Indice GFK Germania in settembre
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27 agosto 2026 - 09.00
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Indice GFK in settembre pari a -26,6 punti
, in aumento rispetto al precedente -29,4 punti (la previsione era -29,5 punti).
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