Milano 11:48
52.619 -0,50%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:48
10.807 -0,66%
Francoforte 11:48
26.340 +0,21%

Indice GFK Germania in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice GFK Germania in settembre
Germania, Indice GFK in settembre pari a -26,6 punti, in aumento rispetto al precedente -29,4 punti (la previsione era -29,5 punti).
Condividi
```