Ferrari, buyback da quasi 12,68 milioni di euro tra il 2 e il 4 settembre

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver acquistato, tra il 2 e il 4 settembre 2026, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 35.641 azioni ordinarie su EXM e NYSE, per un controvalore complessivo di 12.678.039,07 euro, a un prezzo medio di 355,7150 euro per azione. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'inizio della terza tranche al 4 settembre 2026, Ferrari ha investito 7.935.908,52 euro per 22.300 azioni acquistate su EXM e 5.499.903,54 dollari per 13.341 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Al 4 settembre 2026 la società deteneva 1.626.445 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,70% del capitale sociale.



Dall'avvio del programma complessivo, il 5 gennaio 2026, al 4 settembre, Ferrari ha riacquistato in totale 1.736.825 azioni tra EXM e NYSE, per un controvalore complessivo di 523.435.344,28 euro.



A Milano, oggi, composto rialzo per il Cavallino rampante di Maranello , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,84%.





































Condividi

```