Francoforte: performance negativa per Deutsche Wohnen

(Teleborsa) - Ribasso per la società immobiliare , che presenta una flessione dell'1,84%.



Lo scenario su base settimanale di Deutsche Wohnen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del gruppo immobiliare tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,81 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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