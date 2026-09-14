Francoforte: balza in avanti Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che gestisce la borsa di Francoforte, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Boerse rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 278,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 285,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 274,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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