Francoforte: balza in avanti Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che gestisce la borsa di Francoforte , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Boerse rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 278,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 285,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 274,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```