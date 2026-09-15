FS Logistix ordina a Stadler otto locomotive EUROLIGHT Dual

(Teleborsa) - Mercitalia Shunting & Terminal, società di FS Logistix, ha acquistato otto locomotive bimodali EUROLIGHT Dual di Stadler. L'ordine, che punta a migliorare l’efficienza, la flessibilità e la sostenibilità dei servizi sulla rete nazionale, rafforza gli investimenti di FS Logistix nel rinnovo degli asset.



La EUROLIGHT Dual è una locomotiva sviluppata specificamente per rispondere alle caratteristiche della rete ferroviaria italiana. Combinando la trazione elettrica a 3 kV in corrente continua con un motore diesel Stage V, la locomotiva consente di operare senza interruzioni sia sulle linee elettrificate sia su quelle non elettrificate. Grazie alle prestazioni elevate ed al peso contenuto, è adatta a circolare sulle linee principali e secondarie dell’intero territorio italiano. La sua configurazione bimodale contribuisce a rendere il trasporto più sostenibile, potendo viaggiare in modalità elettrica ovunque sia disponibile la linea aerea di alimentazione e riducendo il consumo di carburante, le emissioni e il rumore.



FS Logistix, società del Gruppo FS attiva nel settore della logistica, sta portando avanti un ampio programma di investimenti che punta allo sviluppo di un sistema logistico europeo sempre più integrato, sostenibile e orientato alle esigenze dei clienti. Le otto locomotive contribuiranno a migliorare l’efficienza operativa, l’affidabilità dei servizi e le prestazioni ambientali.



"Siamo lieti che FS Logistix e Mercitalia Shunting & Terminal abbiano scelto la EUROLIGHT Dual per le proprie attività”, ha dichiarato Inigo Parra, Executive Vice President della Divisione Spagna di Stadler, agigungendo "questo nuovo ordine dimostra il valore che la tecnologia bimodale può offrire agli operatori di trasporto che intendono massimizzare le prestazioni operative, riducendo al tempo stesso la propria impronta ambientale".



"Rinnovare la nostra flotta significa investire nel futuro del trasporto ferroviario e rafforzarne il ruolo all’interno di un sistema logistico più competitivo e sostenibile", ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix, spiegando che l'ordine "rientra in un programma complessivo di investimenti del valore di circa un miliardo di euro e ci consentirà di ampliare la disponibilità di mezzi moderni, efficienti e flessibili sulla rete italiana".

Condividi

```