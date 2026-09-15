Generali diventa presenting partner della Coppa Davis

La partnership rappresenta l’evoluzione del percorso del Gruppo nel mondo del tennis

(Teleborsa) - World Tennis e Generali comunicano oggi la firma di una partnership globale pluriennale che vedrà Generali diventare presenting partner della Coppa Davis. La partnership si fonda sul consolidato impegno di Generali nello sport, attraverso una piattaforma globale unica, pienamente in linea con i valori di Generali come "Lifetime Partner", volti a sostenere le persone in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera.



La prestigiosa competizione, che vanta 126 anni di storia e assume la denominazione Davis Cup by Generali, torna questo fine settimana con 66 squadre pronte a disputare 33 incontri in sei continenti.



L’accordo di presenting partnership garantirà al brand Generali un’ampia esposizione verso l’audience globale della competizione, grazie ai diritti di integrazione nelle trasmissioni televisive internazionali, alla significativa presenza all’interno delle arene e all’importante visibilità sulle pareti di fondo campo in occasione di tutti gli eventi della Coppa Davis. Il rosso, colore distintivo del brand Generali, sarà inoltre integrato nel verde che caratterizza l’identità visiva della Coppa Davis.



Nel corso del 2026, World Tennis ha promosso un significativo slancio commerciale attorno alla Coppa Davis. Generali sarà infatti capofila di un portafoglio di partner in espansione, che comprende Rolex, Visa, MG, Fage, Corpay e Betsson, con ulteriori nuovi accordi attesi nelle prossime settimane.



Generali ha una storica presenza nel mondo del tennis, che comprende la title sponsorship del Generali Open di Kitzbühel e una partnership con Dominic Thiem in Austria, la sponsorizzazione del Rolex Monte-Carlo Masters e le collaborazioni con la Real Federación Española de Tenis, RFET, e il Deutscher Tennis Bund, DTB.



Ross Hutchins, Chief Executive di World Tennis, ha affermato: "È una giornata di grande orgoglio per World Tennis. Annunciamo infatti una partnership di straordinaria importanza, che unisce due brand globali di eccellenza, accomunati da valori condivisi e dall’impegno a creare esperienze significative per tifosi e clienti in tutto il mondo. Generali è il partner ideale per aiutarci a portare la nostra prestigiosa competizione a un livello ancora più ambizioso e siamo entusiasti di poter collaborare con loro nei prossimi anni. Come principale competizione mondiale a squadre del tennis maschile, la Coppa Davis esprime una passione unica e un senso di orgoglio nazionale su scala globale senza precedenti nel panorama sportivo mondiale. Il team Generali riconosce il valore di questo appuntamento e di tutto ciò che la Coppa Davis rappresenta."



Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha commentato: "Siamo lieti di collaborare con World Tennis per la Coppa Davis, una delle competizioni sportive più celebri e riconosciute al mondo. Generali ha un legame di lunga data con il tennis, uno sport che riflette molti dei valori che promuoviamo ogni giorno come la resilienza, la disciplina e l’integrità. Attraverso questa partnership, intendiamo valorizzare il potere del tennis per rafforzare il nostro impegno come Lifetime Partner, promuovendo stili di vita attivi e generando un impatto positivo e duraturo per gli individui, le famiglie e le comunità."



Le sette squadre vincitrici degli incontri del secondo turno dei Qualifiers, in programma questo fine settimana, raggiungeranno l’Italia, campione del mondo in carica, alla Final 8 della Davis Cup by Generali, che si terrà a novembre a Bologna e durante la quale sarà assegnato il trofeo.

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