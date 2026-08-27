Generali disponibile a valutare l'offerta "non concordata" di MPS su Banca Generali

(Teleborsa) - In merito all'offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni di Banca Generali annunciata da Banca Monte dei Paschi di Siena il 21 agosto scorso, Generali conferma - in linea con la costante valutazione di iniziative volte alla creazione di valore per tutti gli stakeholder - la propria disponibilità a valutare la proposta di MPS, che prospetta una più ampia collaborazione industriale volta a sviluppare nuove opportunità di crescita in aree di business strategicamente rilevanti per entrambe le società.



Generali conferma, inoltre, di aver avviato un processo finalizzato a valutare approfonditamente le implicazioni commerciali, economiche e di valore dell'offerta, che non è stata sollecitata né preventivamente concordata.



Tali processi saranno condotti nel pieno rispetto della procedura in materia di operazioni con parti correlate del Gruppo.

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