MARE Group, via libera "golden power" per l'acquisizione di CTMAVIO

(Teleborsa) - Mare Group annuncia, con riferimento all'acquisizione dell'intero capitale di CTMAVIO, annunciata il 24 luglio scorso, di aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ieri 14 settembre, la comunicazione di non esercizio dei poteri speciali (Golden Power).



L'esito positivo degli adempimenti in materia di Golden Power costituiva condizione per l'esecuzione dell'operazione: la società prevede ora il closing entro la fine settembre 2026, in anticipo rispetto al termine del 15 novembre 2026 indicato al momento dell'annuncio.



Il Gruppo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto che l'operazione non determina una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.



CTMAVIO, con cinque stabilimenti in Italia, progetta e produce componenti, attrezzature e strutture di precisione in metallo e materiali

compositi per applicazioni aeronautiche, motoristiche e per sistemi a pilotaggio remoto (UAV), seguendone l'intero ciclo produttivo: dalla

progettazione e industrializzazione alla produzione, ai trattamenti superficiali, all’assemblaggio, alla manutenzione e al controllo qualità, a

supporto dei settori Aeronautico, Spaziale e della Difesa.



Si ricorda che il corrispettivo per l'operazione è pari a 9 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro al closing, 2 milioni depositati in escrow account, con svincolo secondo i termini contrattuali in 24 mesi, e 3 milioni di euro mediante l’emissione di massime 535.714 nuove azioni ordinarie Mare Group, valorizzate a 5,60 euro ciascuna, sottoscritte da CTM attraverso un aumento di capitale a essa riservato, e soggette

a lock-up di 24 mesi dalla data di consegna.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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