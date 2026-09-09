U-Power si rafforza in Germania con l'acquisizione di Kübler

(Teleborsa) - U-Power, realtà attiva nel mercato europeo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), controllata da Renaissance Partners e dalla famiglia Uzzeni – ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Kübler.



Tale operazione, dopo la recente acquisizione del Gruppo CERVA, - riporta una nota - rafforza la presenza di U-Power in Germania – il primo mercato europeo dei DPI – attraverso un marchio locale storico e riconosciuto.



Kübler continuerà a operare sul mercato con il proprio marchio, la propria competenza di prodotto e le relazioni consolidate con clienti e rivenditori specializzati. L'attuale management team manterrà la guida dello sviluppo operativo dell'azienda.



Il closing è subordinato alle consuete autorizzazioni regolamentari ed è atteso nel primo trimestre del 2027.



Franco Uzzeni, fondatore e presidente di U-Power, afferma: "Con KÜBLER acquisiamo un marchio forte e consolidato, che si integra perfettamente nel nostro portafoglio. Le nostre aziende condividono la stessa attenzione alla qualità del prodotto, all'innovazione e alla vicinanza al cliente. Al tempo stesso abbiamo punti di forza e posizionamenti diversi, ed è proprio qui che risiede il grande potenziale di questa partnership. Insieme puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra posizione in Europa e a offrire ai clienti una gamma ancora più completa di abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza e dispositivi di protezione individuale".



Aggiunge Eugenio Cecchin, CEO di U-Power: "L'unione di KÜBLER e U-Power è un passo strategico nella costruzione di uno dei maggiori operatori europei nel settore dei DPI. L'integrazione di competenze, prodotti e reti distributive ci permetterà di offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti in tutta Europa".

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