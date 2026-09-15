OPAS su TIM, risultati definitivi: Poste raggiunge il 66,627% del capitale sociale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie di Telecom Italia , i risultati definitivi mostrano che sono state portate in adesione 993.596.322 azioni TIM, pari a circa il 46,523% del capitale sociale e al 58,229% circa delle azioni oggetto dell'offerta, con una variazione in diminuzione del numero delle azioni TIM portate in adesione di 12.400 rispetto a quanto indicato nel comunicato sui risultati provvisori



L'offerente verrà a detenere complessivamente 1.422.960.312 azioni TIM, pari a circa il 66,627% del capitale sociale di TIM. Come già reso noto, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di Borsa aperta e, precisamente, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026.

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