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Parigi: giornata depressa per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Capgemini
Pressione sulla società attiva nella fornitura di servizi IT, che tratta con una perdita del 2,23%.
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