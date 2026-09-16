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Parigi: in calo Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Capgemini
Si muove verso il basso la società attiva nella fornitura di servizi IT, con una flessione del 2,67%.
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