Parigi: scambi negativi per Capgemini

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che sta segnando un calo del 2,23%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Capgemini rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Capgemini sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 109,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 105,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 113,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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