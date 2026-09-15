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Piazza Affari: brusca correzione per l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: brusca correzione per l'indice dei titoli bancari in Italia
Profondo rosso per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 39.872,73 punti, in netto calo del 2,01%.
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