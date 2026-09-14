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L'Indice dei titoli bancari in Italia scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice dei titoli bancari in Italia scambia in rosso a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata a 40.520,6 punti, in forte calo dell'1,70%.
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