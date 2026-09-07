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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Giornata negativa per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la seduta a 9.873,06 punti, in calo dello 0,99%.
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