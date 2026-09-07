Milano
16:58
52.209
+0,21%
Nasdaq
4-set
29.544
0,00%
Dow Jones
4-set
53.414
-0,51%
Londra
16:58
10.823
-0,07%
Francoforte
16:59
25.985
-0,23%
Lunedì 7 Settembre 2026, ore 17.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
07 settembre 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata negativa per l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che continua la seduta a 9.873,06 punti, in calo dello 0,99%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto immobiliare italiano
Argomenti trattati
Italia
(584)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Real Estate
-0,80%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano mostra un andamento leggermente negativo
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto