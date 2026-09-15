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PLATINUM del 14/09/2026

Finanza
PLATINUM del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Risultato negativo per il metallo bianco-argenteo, con una flessione dell'1,19%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il platino, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.732. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.870 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.686.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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