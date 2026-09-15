Test dinamici sui treni a idrogeno sulla Brescia-Iseo-Edolo

(Teleborsa) - Nella notte tra il 15 e il 16 settembre inizieranno i test dinamici dei treni a idrogeno lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo, nell’ambito del progetto H2iseo. L’attività rientra nell’accordo quadro sottoscritto da Fnm e Alstom allo scopo di verificare il funzionamento degli impianti e dei sistemi di bordo dei singoli convogli. I test proseguiranno nel corso delle prossime settimane e riguardano i primi sette treni già prodotti da Alstom, mentre l’ottavo sarà disponibile entro fine anno e i restanti 6 nel 2028.



Ogni convoglio dovrà percorrere almeno 300 km lungo la linea. Il primo convoglio svolgerà un ulteriore ciclo di test di 2.000 km. L’attività coinvolge Fnm, Ferrovienord Fnm Power, Trenord, Alstom e Maintrains e si svolgerà in orario notturno, senza interferire con la normale circolazione della linea.

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