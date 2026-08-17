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Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,992 euro/litro, gasolio a 2,093

Economia, Trasporti
Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,992 euro/litro, gasolio a 2,093
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 17 agosto - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,992 euro/litro, per la benzina e 2,093 euro/litro, per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 euro/litro, per la benzina e 2,170 euro/litro,per il gasolio.
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