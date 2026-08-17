RFI, linea Verona - Vicenza: riattivata circolazione ferroviaria

al termine dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico

(Teleborsa) - È stata regolarmente riattivata alle 5.00 di questa mattina, la circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Vicenza, al termine dell’interruzione programmata che ha consentito l’esecuzione di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).







Nel periodo di sospensione della circolazione - spiega la nota - sono proseguite le attività previste nell’ambito della realizzazione della nuova linea AV/AC Verona - Vicenza, con interventi riferiti sia al 1° Lotto Funzionale “Verona - Bivio Vicenza” sia al 2° Lotto Funzionale “Attraversamento di Vicenza”.







Tra le principali lavorazioni realizzate nell’ambito del 1° Lotto Funzionale, le cui opere di linea sono state completate il 30.06.2026, rispettando il target PNRR, figurano gli interventi tecnologici funzionali all'attivazione degli innesti della nuova linea Alta Velocità sulla linea storica in corrispondenza di Bivio Olmo e Verona Porta Vescovo, passaggio fondamentale nel percorso di attivazione dell’opera. Inoltre, sono proseguite le attività di finitura civili e impiantistiche lungo la tratta veronese e vicentina della linea storica, comprese la posa di infrastrutture tecnologiche, il completamento di barriere antirumore e ulteriori interventi sugli impianti ferroviari.







Complessivamente, l'investimento economico previsto per gli interventi realizzati ammonta a circa 72 milioni di euro sulla direttrice Verona - Vicenza.







Per consentire il completamento di alcune attività residue e l’esecuzione delle necessarie verifiche tecniche successive alla riattivazione della linea, dal 17 al 21 agosto la circolazione ferroviaria tra Verona e Vicenza continuerà a essere interessata da una temporanea rimodulazione dell’offerta. In tale periodo alcuni collegamenti potranno subire modifiche di orario, con anticipi o posticipi rispetto alla programmazione ordinaria, nonché variazioni delle tracce di circolazione e dei tempi di percorrenza.







Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati dalle modifiche saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie e presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.







Nell'ambito dell'Attraversamento di Vicenza sono inoltre proseguite le attività relative alla stazione di Vicenza, con interventi sugli apparati ferroviari e opere propedeutiche alla realizzazione delle successive fasi del progetto.

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