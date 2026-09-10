ErreDue, nuova commessa con Cargill da 900 mila euro per impianto in Turchia

(Teleborsa) - ErreDue , società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione di gas tecnici, ha sottoscritto una nuova commessa con Cargill, colosso internazionale attivo nei settori alimentare, agricolo e industriale, per la fornitura di un sistema di generazione di idrogeno basato su tecnologia di elettrolisi alcalina, di capacità complessiva pari a circa 0,5 MW e valore pari a circa 900 mila euro.



La soluzione sarà destinata alle attività industriali di Cargill in Turchia, e sarà impiegata per la produzione di idrogeno necessario al processo di idrogenazione dei grassi, contribuendo a rendere disponibile on-site una materia prima essenziale per il ciclo produttivo. La fornitura, la cui consegna è prevista entro il primo semestre 2027, prevede la progettazione, la realizzazione, il collaudo e l'assistenza tecnica del sistema di elettrolisi alcalina.



"Siamo particolarmente soddisfatti di poter collaborare con un gruppo internazionale come Cargill e riteniamo che questa commessa possa rappresentare un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione di ErreDue - ha detto l'AD Francesca Barontini - Continueremo a investire nelle nostre tecnologie e nelle competenze del nostro team per consolidare il nostro posizionamento come partner tecnologico per la produzione di idrogeno destinato all'industria".

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