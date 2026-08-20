Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina sopra 2 euro
gasolio a 2,116 €/l
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 20 agosto 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 €/l per la benzina e 2,116 €/l per il gasolio.
Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077€/l per la benzina e 2,186 €/l per il gasolio.
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