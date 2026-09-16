Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 0,623 e supporto a 0,6218. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 0,6242.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)