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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Debole la giornata per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,33%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Future sul FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 51.300. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 52.230 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 50.990.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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