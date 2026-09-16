BCE prevede modesto aumento della crescita dei salari negoziati nella prima metà del 2027

L'indice

(Teleborsa) - L'indicatore della Banca centrale europea (BCE) sull'andamento dei salari, che prende in esame gli accordi di contrattazione collettiva in vigore, segnala pressioni salariali (con distribuzione temporale uniforme dei pagamenti una tantum) pari al 2,2% nel 2026. L'indicatore principale si attesta al 2,7% nel primo trimestre del 2027 e al 2,8% nel secondo trimestre del 2027.



Il valore più basso registrato nella prima metà del 2026 riflette l'effetto meccanico al ribasso derivante dai pagamenti una tantum erogati inizialmente nella seconda metà del 2024 e non ripetuti l'anno successivo; tali effetti si esauriscono completamente nella seconda metà del 2026.



Rispetto ai dati diffusi nel luglio 2026, l'indicatore BCE dei pagamenti una tantum è stato lievemente rivisto al ribasso per il 2026. L'indicatore principale è rimasto sostanzialmente invariato per il quarto trimestre del 2026 e per il primo trimestre del 2027, nonostante un significativo aumento della copertura dei lavoratori.



L'indicatore che esclude i pagamenti una tantum si attesta in media al 2,6% nel 2026, evidenziando il ruolo limitato di tali pagamenti nei recenti accordi di contrattazione collettiva. Su base trimestrale, tutti gli indicatori si collocano al 2,7% nel primo trimestre del 2027 e al 2,8% nel secondo trimestre del 2027.



L'orizzonte previsionale dello strumento di monitoraggio dei salari (wage tracker) è stato esteso fino alla fine di giugno 2027. Man mano che verranno siglati nuovi accordi e aumenterà progressivamente la copertura dei contratti che arrivano al 2027, l'orizzonte previsionale dello strumento sarà ulteriormente esteso al terzo trimestre del 2027 con la diffusione dei dati di novembre 2026 e, successivamente, all'intero anno 2027 con la diffusione dei dati di dicembre 2026.

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