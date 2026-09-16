Eurozona, costo lavoro 2° trimestre rallenta a +3,1%
(Teleborsa) - Rallenta la crescita del costo del lavoro nella Zona Euro, che registra nel 2° trimestre un +3,1% rispetto al +3,3% del trimestre precedente e rispetto al +4,1% dello stesso trimestre dle 2025. Il dato, publbicato dall'Eurostat, risulta al di sopra del 3% indicato dagli analisti.
Nello specifico, il tasso di crescita tendenziale dei salari si attesta al +3% dal +3,4% del trimestre precedente, mentre la componente di costo non salariale segna un +3,2% da +2,8%.
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