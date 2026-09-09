Sabaf, Equita abbassa target price con taglio stime su margini

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 16 euro
per azione (dai precedenti 18 euro) il target price
su Sabaf
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre 2026
sono stati leggermente migliori delle attese a livello operativo. Per quanto riguarda le stime, Equita conferma ricavi FY26 a 282 milioni di euro (2H +3,6% su confronto più facile e progetti strategici), mentre riduce l'EBITDA
del -5% a 40,3 milioni di euro (margine 14,3% da 15%) alla luce dei messaggi su input cost e margine
1H (14,1%). Sul 2027 mantiene l'ipotesi di sales +4% a 294 milioni di euro, con metà della crescita da modesto miglioramento del mercato (ancora ben sotto i livelli 2019) e metà dai progetti strategici commentati in call. Riduce l'EBITDA anche per il 2027 del 4% a 43,8 milioni di euro, con un recupero di margine di 60bps a 14,9%. A livello di Adj. EPS il taglio è del 9% sul 2027 (poco significativo sul 2026 per i one-off fiscali).
"Non vediamo ancora un chiaro catalyst per la ripresa del mercato
, anche se la performance di Sabaf in questo contesto è decisamente outstanding e le valutazioni rimangono molto compresse (5,6-5x EV/EBITDA 2026-27, 14-11x Adj. PE) nella fase di bottom del ciclo", si legge nella ricerca.