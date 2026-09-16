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/ Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
Il Dow Jones tratta sulla parità a 52.108,92 punti
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16 settembre 2026 - 19.30
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L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile +0,03% alle 19:30 e scambia a 52.108,92 punti.
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