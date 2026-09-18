Milano
15:57
51.502
-1,69%
Nasdaq
15:57
29.487
+0,14%
Dow Jones
15:57
51.561
-0,42%
Londra
15:57
10.668
-1,37%
Francoforte
15:57
25.334
-1,49%
Venerdì 18 Settembre 2026, ore 16.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,09%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,09%)
Il Dow Jones prende il via a 51.826,78 punti
In breve
,
Finanza
18 settembre 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,09%, a quota 51.826,78 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,34%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,19%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,28%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,23%
Argomenti trattati
USA
(419)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,61%
Altre notizie
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,2%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,82%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,02%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,27%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/09/2026
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto