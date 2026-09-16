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Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,19%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.105,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,19%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,19%, che esordisce a 8.105,54 punti.
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