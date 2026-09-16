Eni, completata cessione a SOCAR del 10% del progetto Baleine in Costa d'Avorio

(Teleborsa) - Eni , colosso energetico italiano, ha perfezionato la cessione a SOCAR, compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian, di una partecipazione del 10% nel progetto Baleine in Costa d'Avorio. Il progetto Baleine, principale sviluppo offshore del Paese, è ora detenuto da Eni (37,25%), Vitol (30%), SOCAR (10%) e Petroci (22,75%).



L'operazione è in linea con la strategia di Eni volta all'ottimizzazione del portafoglio upstream, che prevede di anticipare la valorizzazione delle scoperte esplorative attraverso la riduzione delle partecipazioni in esse (il cosiddetto modello dual exploration).



Il giacimento giant di Baleine è stato scoperto nel 2021, a 20 anni dall'ultima scoperta commerciale nel Paese; la produzione è iniziata in tempi record, nel 2023. Attualmente, tra fase 1 e 2 del progetto, Baleine produce oltre 57.000 barili di petrolio e più di 78 milioni di piedi cubi di gas al giorno. Con l'avvio della Fase 3, la produzione è destinata ad aumentare fino a 150.000 barili di petrolio e 200 milioni di piedi cubi di gas al giorno.



In aggiunta a Baleine, le scoperte di Calao e Calao South (Eni operatore con quota del 90%), seconde per dimensioni solo a Baleine, confermano il potenziale elevato del bacino e consolidano ulteriormente la presenza di Eni nel Paese.

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