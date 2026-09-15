Saipem, completata la cessione delle attività di Shallow Water Drilling in Arabia Saudita

(Teleborsa) - Saipem ha perfezionato la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Saudi Arabian Saipem ad ADES Saudi Limited Company, società indirettamente controllata da ADES Holding Company, operatore internazionale attivo a livello globale nei servizi di perforazione offshore e onshore.



L'operazione, annunciata lo scorso 24 giugno, è stata perfezionata dopo aver ottenuto le autorizzazioni regolamentari applicabili e a seguito del soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive. Saipem prosegue così nell'attuazione della propria strategia di focalizzazione del portafoglio drilling offshore nei segmenti delle acque profonde e harsh-environment, caratterizzati da maggiore complessità e valore aggiunto.



Saipem e ADES hanno anche sottoscritto un contratto di bareboat charter che consentirà alla stessa Saipem di continuare ad utilizzare il jack-up Perro Negro 10 nelle attività attualmente in corso in Messico, assicurando la piena continuità operativa e il rispetto degli impegni contrattuali assunti nei confronti dei propri clienti.

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