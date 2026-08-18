Londra: performance negativa per Fresnillo

(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale dell'argento , con un ribasso dell'1,98%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Fresnillo rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di Fresnillo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,12 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,44. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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