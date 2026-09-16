Parigi: scambi negativi per Renault

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la casa automobilistica francese , che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.



Il movimento di Renault , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di breve periodo di Renault mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 29,36 Euro. Rischio di discesa fino a 28,59 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 30,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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