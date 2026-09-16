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Prezzi produzione Regno Unito (MoM) in agosto
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16 settembre 2026 - 09.00
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Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) +0,7%
, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,3%).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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