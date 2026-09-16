Milano 12:03
51.754 +0,39%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 12:03
10.701 +0,40%
Francoforte 12:03
25.439 +0,14%

Prezzi produzione Regno Unito (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi produzione Regno Unito (MoM) in agosto
Regno Unito, Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,3%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
Condividi
```