Milano 16:54
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Nasdaq 16:54
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Dow Jones 16:54
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Londra 16:54
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USA, Prezzi produzione (MoM) in agosto

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USA, Prezzi produzione (MoM) in agosto
USA, Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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