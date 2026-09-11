Milano 10:47
52.118 +0,60%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
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Londra 10:47
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Francoforte 10:47
25.475 +0,45%

Giappone, Prezzi produzione (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in agosto
Giappone, Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era 0%).
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