Milano 12:04
51.750 +0,38%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 12:04
10.704 +0,43%
Francoforte 12:04
25.437 +0,14%

Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Regno Unito, Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
Condividi
```