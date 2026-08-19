Appuntamenti macroeconomici del 19 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 19/08/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 7,2%; preced. -12,4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,6%)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 26,8 Mld Euro; preced. 25 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,8%; preced. -0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 17,42 Mln barili)
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