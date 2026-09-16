Stellantis, al Salone dell'Auto di Parigi con nove concept car e oltre 60 vetture da otto brand

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, esporrà nove concept car e più di 60 veicoli al Salone dell'Auto di Parigi (12-18 Ottobre), sottolineando le sue rinnovate ambizioni di crescita e la continua realizzazione del suo piano strategico FaSTLAne 2030 presentato lo scorso maggio. Uno stand interattivo e multisensoriale di oltre 5.000 metri quadrati (il più grande della manifestazione) "riflette la rinnovata ambizione di Stellantis", si legge in una nota.



Tra i veicoli esposti, le premiere internazionali includono: il SUV compatto premium DS N°7, l'inedita Fiat Grizzly, la nuova Lancia Gamma, che segna il ritorno del marchio nel segmento dei crossover C-UV, Leapmotor B03, compatta elettrica del segmento B, D19, il SUV di punta di nuova generazione del marchio cinese, e la nuova Opel Corsa GSE.



A confermare l'importanza della manifestazione e la volontà di consolidare la propria posizione nel settore automotive globale, la delegazione di Stellantis sarà guidata da Antonio Filosa, CEO di Stellantis, e Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe, che assisteranno al ricco programma di conferenze stampa e tavole rotonde dedicate ai marchi del Gruppo.

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