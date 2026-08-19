Stellantis in rimonta a Piazza Affari, il titolo conquista la vetta del FTSE MIB

(Teleborsa) - Stellantis accelera a Piazza Affari e si conferma in testa al FTSE MIB, con un rialzo del 6,7%, beneficiandp del rimbalzo dell’intero comparto auto europeo.



A sostenere gli acquisti sono soprattutto i segnali di distensione sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Canada. Donald Trump ha annunciato una sospensione di tre giorni dei dazi del 50% sui prodotti canadesi, affermando che i due Paesi hanno raggiunto un accordo, in attesa della finalizzazione dei documenti. Più prudente il premier canadese Mark Carney, secondo cui sono stati compiuti "progressi sostanziali", ma resta ancora molto lavoro da fare.



Sul titolo incidono anche le notizie sulla Fiat Topolino, per la quale il marchio ha ricevuto richieste da concessionari statunitensi: circa 300 unità sono già state spedite negli Usa in vista di una possibile disponibilità anticipata rispetto al lancio ufficiale previsto per ottobre.



Il movimento della casa automobilistica italo-francese-statunitense , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.



Lo scenario di breve periodo di Stellantis evidenzia un declino dei corsi verso area 4,459 Euro con prima area di resistenza vista a 4,779. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,255.



Condividi

```