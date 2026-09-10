Il Salone dei Pagamenti amplia l'ecosistema internazionale con Fintech District

(Teleborsa) - Il Salone dei Pagamenti amplia il proprio ecosistema internazionale attraverso una collaborazione con Fintech District, la community internazionale che connette oltre 300 aziende dell’ecosistema fintech e techfin.



L’edizione 2026 del Salone, in programma dal 24 al 26 novembre, estenderà il coinvolgimento di operatori e realtà innovative internazionali, creando nuove occasioni di confronto e collaborazione tra industria finanziaria, fintech, imprese e investitori.



La collaborazione contribuirà allo sviluppo dell'area "Stay Fintech, Stay Tech" del Salone, dedicata alle soluzioni fintech e techfin e alla loro applicazione nei servizi finanziari e nei processi di business delle imprese. L’area sarà uno spazio di incontro tra aziende innovative, istituzioni finanziarie, corporate e investitori, con una particolare attenzione alle opportunità di collaborazione internazionale.



L’intesa rafforza la strategia del Salone dei Pagamenti che mira ad ampliare il confronto su trasformazione digitale, open finance e innovazione finanziaria, creando uno spazio sempre più aperto e internazionale tra startup, operatori, corporate e investitori. In questo quadro, il collegamento con l’Agorà del Futuro favorirà la connessione tra innovazione tecnologica, finanza e nuovi modelli di sviluppo delle imprese.



"L’innovazione nei pagamenti e nei servizi finanziari richiede sempre più contaminazione tra mondi diversi, capacità di costruire connessioni e apertura internazionale. In questa direzione si inserisce il percorso avviato con Fintech District, che contribuisce a rafforzare il Salone dei Pagamenti come spazio di confronto tra banche, fintech, imprese, investitori e nuove realtà dell’innovazione", commenta Gianluca Tiani, Responsabile della Divisione Strategia, Innovazione e Internazionale di ABI e Direttore Generale ABIServizi.



"Questa collaborazione valorizza la capacità di Fintech District di mettere in relazione il mercato italiano con aziende, community e hub internazionali. Portare il nostro network all’interno del Salone dei Pagamenti significa contribuire ad attrarre nuove realtà, facilitare l’accesso all’ecosistema italiano e generare opportunità concrete di collaborazione tra operatori italiani ed esteri", sottolinea Clelia Tosi, Head of Fintech District.



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