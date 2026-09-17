Abusivismo finanziario, Consob oscura 6 siti: totale sale a 1.822

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi e/o prodotti finanziari o tramite i quali venivano prestati servizi per le cripto-attività senza autorizzazione: 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva, un sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo e 2 siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.



Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "Marbrisse" (sito internet https://marbrisse.com e la relativa pagina https://webtrader.strenlyx-degreonix.com); "IMGPartners.cm/IM-Global.cm" (sito https://im-global.cm e relative pagine https://client.im-global.cm e https://webtrader.im-global.cm); "Adamant Invest" (sito https://adamant-invest.com e relativa pagina https://webtrader.adamant-trade.com); "AEA Growth" (sito internet https://aeagrowth.ltd); "Nextrize Invest" (siti https://nextrize.org e https://trck-oklomin.info).



Sale, così, a 1.822 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 235 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.



L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita", relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva nonché dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento UE e d.lgs. n.129/2024) relativamente all'oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Condividi

```