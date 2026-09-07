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Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,08%

Il FTSE 100 chiude a 10.822,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,08%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,08%, terminando le negoziazioni a 10.822,13 punti.
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