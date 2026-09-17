Ambiente: al via da Firenze gli Stati Generali, tappe in quattro regioni

(Teleborsa) - Firenze darà il via agli Stati Generali dell’Ambiente 2026/2027, promossi da Ricicla Tv, gruppo Zucchetti Ambiente, dal prossimo 28 settembre. Un percorso lungo otto mesi che si concluderà al Green Med Expo & Symposium, in programma il 12 al 14 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli.



Prima tappa al Teatro La Compagnia di Firenze dove si parlerà di economia circolare, rigenerazione urbana, tutela del territorio ed energia, con la partecipazione di istituzioni, imprese e associazioni. La roadmap prevede le tappe successive nelle Marche a novembre, in Umbria a gennaio e in Puglia ad aprile, prima dell’b, dove gli Stati Generali dell’Ambiente della Campania saranno appunto ospitati nell’ambito del Green Med.



Il progetto punta a raccogliere esperienze, buone pratiche, criticità e proposte provenienti dai territori, mettendo a confronto amministratori, aziende, ricercatori, professionisti e comunità locali. I contributi emersi durante gli incontri confluiranno in un archivio di dati e contenuti sulla transizione ecologica italiana.



Al centro della tappa toscana ci sarà la rigenerazione urbana, intesa non soltanto come recupero di spazi e aree dismesse, ma come ripensamento delle città attraverso ambiente, energia, mobilità, infrastrutture, qualità della vita, sviluppo economico e inclusione sociale. Il tema rientra nella macroarea delle "Biocittà", uno dei quattro assi strategici del Green Med insieme a Miniere urbane, Acqua ed Energia.



“Il nostro è un viaggio per capire a che punto siamo, raccontare come stiamo cambiando e se stiamo adattando le nostre vite a un mondo in continua trasformazione. - afferma Giovanni Paone, amministratore unico di Zucchetti Ambiente - Vogliamo contribuire alla costruzione di modelli industriali capaci di valorizzare il know-how italiano nella grande sfida della transizione".



"Ogni regione presenta esperienze, problemi e soluzioni differenti. - sottolinea Monica D’Ambrosio, event manager di Zucchetti Ambiente e direttore di Ricicla Tv - Metterli in relazione significa restituire una fotografia concreta della transizione ecologica italiana e trasformare il confronto in conoscenza e la conoscenza in azione".



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