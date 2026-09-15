RemTech Expo al via a Ferrara: istituzioni, Enti e imprese a confronto

La tre giorni dedicata a risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori dal 16 al 18 settembre a Ferrara Expo

(Teleborsa) - La XX edizione di RemTech Expo, l'hub permanente per il risanamento, la rigenerazione e lo sviluppo sostenibile dei territori, prenderà il via domani 16 settembre 2026 alla Fiera di Ferrara, per chiudersi il prossimo 18 settembre. Il taglio del nastro è previsto alle ore 9.15 nella Plenary Room del Padiglione 2 del quartiere fieristico.



La cerimonia inaugurerà gli Stati Generali del Risanamento e della Rigenerazione, che hanno come tema centrale "Visione, progresso e competitività, tra ambiente, infrastrutture, territori e salute". Si tratterà di un confronto fra istituzioni, imprese, ricerca ed enti di controllo sull’attuazione dei progetti e le priorità per la sicurezza e lo sviluppo dei territori.



Sono attesi oltre 10.000 visitatori, 300 imprese e 500 esperti. Il programma comprende circa 200 appuntamenti articolati in dodici segmenti, mentre l'area espositiva sarà riservata alle aziende, che presenteranno tecnologie, soluzioni e competenze per affrontare le principali sfide ambientali.



Alla giornata inaugurale parteciperanno rappresentanti istituzionali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presenti anche esponenti di Ferrara Expo, della Regione Emilia-Romagna, enti nazionali, agenzie, strutture commissariali e operatori delle filiere ambientali e infrastrutturali. La manifestazione accoglierà inoltre le Forze armate, con rappresentanti di Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare, insieme ai Carabinieri forestali.

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