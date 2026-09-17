Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un trascurabile +0,07%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 179,527. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 180,687, mentre il primo supporto è stimato a 178,367.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)