Milano 9:16
52.338 +0,71%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 9:16
10.778 +0,84%
25.735 +0,77%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un trascurabile +0,07%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 179,527. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 180,687, mentre il primo supporto è stimato a 178,367.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```