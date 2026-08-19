Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,09%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 184,91. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 184,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 185,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)