Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,09%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 184,91. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 184,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 185,45.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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